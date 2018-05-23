Барнаульский романтик поднялся на вышке к окну любимой.

В Барнауле мужчина поднялся к любимой на 4 этаж на вышке, пишут очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
На кадрах видео видно, что к одной из новостроек в районе Кардиоцентра подъехала автовышка. В корзине стоял мужчина с букетом цветов. Вышка поднялась на 4 этаж, там романтик постучался в окно и подарил букет возлюбленной. После этого мужчина залез в квартиру через окно.
Чем закончилась эта история, неизвестно.
Напомним, в конце января мужчина с букетом также поднялся на кране к верхним этажам.
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