Барнаульский романтик поднялся на вышке к окну любимой.

На кадрах видео видно, что к одной из новостроек в районе Кардиоцентра подъехала автовышка. В корзине стоял мужчина с букетом цветов. Вышка поднялась на 4 этаж, там романтик постучался в окно и подарил букет возлюбленной. После этого мужчина залез в квартиру через окно.

Чем закончилась эта история, неизвестно.

Напомним, в конце января мужчина с букетом также поднялся на кране к верхним этажам.