Немецкие журналисты назвали оскорблением букет, который Путин подарил Меркель

Немецкое издание Bild сочло оскорбительным то, что Владимир Путин подарил букет цветов Ангеле Меркель. По мнению журналистов, политики такого уровня при встрече должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты, пишут "Ведомости".
Издание назвало встречу глав двух государств "дипломатической дуэлью". Журналисты считают, что это был не просто рабочий визит, а "обмен ударами", который начался сразу на пороге сочинской резиденции "Бочаров Ручей".
В статье говорится, что букет "выглядит как проявление вежливости, но на самом деле это оскорбление". Цветы, по мнению журналистов, должны были напомнить Меркель, что она женщина.
Напомним, после того, как 18 мая Владимир Путин встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, в статье журналиста Bild Юлиана Рёпке появилось сообщение о том, что российский президент показал своей немецкой гостье, кто хозяин на мировой политической арене.
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