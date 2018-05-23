Барнаул украсили новыми растениями: чубушником, кустами форзиции и не только

В Барнауле высадили чубушник, кусты форзиции, амурскую сирень, татарскую жимолость и другие растения, сообщает официальный сайт города.
Кусты форзиции появились на площади Мира по улице Антона Петрова, амруская сирень и чубушник на улице Малахова (малой) от улиц Антона Петрова до Георгия Исакова по нечетной стороне. Также татарскую жимолость высадили по улице Георгия Исакова, а манчжурский орех и чубушник на улице Антона Петрова.
Кроме того, жители ТОС "Юбилейный" и "Островский" посадили уссурийскую грушу, амурскую сирень, боярышник и татарскую жимолость. А представители ТОС "Докучаевский" высадили аллею из черешчатых дубов и приречных кленов у главной сценической площадки микрорайона. В научном городке посадили груши.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.