Барнаул украсили новыми растениями: чубушником, кустами форзиции и не только

Барнаул украсили новыми растениями. Фото: barnaul.org. Барнаул украсили новыми растениями. Фото: barnaul.org. Барнаул украсили новыми растениями. Фото: barnaul.org.

Кусты форзиции появились на площади Мира по улице Антона Петрова, амруская сирень и чубушник на улице Малахова (малой) от улиц Антона Петрова до Георгия Исакова по нечетной стороне. Также татарскую жимолость высадили по улице Георгия Исакова, а манчжурский орех и чубушник на улице Антона Петрова.

Кроме того, жители ТОС "Юбилейный" и "Островский" посадили уссурийскую грушу, амурскую сирень, боярышник и татарскую жимолость. А представители ТОС "Докучаевский" высадили аллею из черешчатых дубов и приречных кленов у главной сценической площадки микрорайона. В научном городке посадили груши.