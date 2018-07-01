Барнаульского атлета Сергея Шубенкова дисквалифицировали на соревнованиях в Париже

В результате первым стал ямайский легкоатлет Роналд Леви, который показал результат 13,18 секунды, второе место у его соотечественника Хэнсл Парчмент (13,22), а третьим стал американец Девон Аллен (13,23).

В квалификационном забеге наш земляк показал результат, превосходящий тот, что показал в финале Леви: 13,05 секунды. А ранее в июне на международных соревнованиях во французском Монтре барнаулец показал лучший в сезоне результат в беге на 110 метров с барьерами — 12,99.

Шубенков пытался опротестовать свою дисквалификацию, но это не помогло, сообщает Чемпионат.ru.

Сергей Шубенков,

легкоатлет:

— Конечно же, я не делал никакого фальстарта, но система определила, что делал. Я попытался поспорить, но это не помогло. Сегодня был не лучший день для меня.

Накануне этого старта Сергей написал в Istagram, что "в финал охота — очки надо набирать".