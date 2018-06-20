Сергей Шубенков победил во Франции с лучшим результатом сезона в мире

На международных соревнованиях во французском Монтре вице-чемпион мирового первенства 2017 года Сергей Шубенков показал блестящий результат в беге на 110 метров с барьерами — 12.99 (+0.5 м/с). Спортсмен возглавил топ-лист мирового сезона, сообщает Rusathletics.
Сергей Шубенков стал первым в этом сезоне, у кого получилось "разменять" 13 секунд. Спортсмену не хватило одной сотой секунды до повторения своего национального рекорда, который он установил в 2015 году. Это уже пятая победа подряд у Шубенкова в 2018 году.
Второе место в Монтре с национальным рекордом завоевал Габриэль Константино из Бразилии — 13.23, на третью ступень пьедестала поднялся француз Паскаль Мартино-Лагард — 13.28.
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