Сергей Шубенков победил во Франции с лучшим результатом сезона в мире

Сергей Шубенков стал первым в этом сезоне, у кого получилось "разменять" 13 секунд. Спортсмену не хватило одной сотой секунды до повторения своего национального рекорда, который он установил в 2015 году. Это уже пятая победа подряд у Шубенкова в 2018 году.

Второе место в Монтре с национальным рекордом завоевал Габриэль Константино из Бразилии — 13.23, на третью ступень пьедестала поднялся француз Паскаль Мартино-Лагард — 13.28.