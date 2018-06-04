Сергей Шубенков одержал первую победу в сезоне

Время россиянина — 13,23 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега, бронза досталась легкоатлету из Франции Паскалю Мартину-Лагарду.

Сергей Шубенков является действующим вице-чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами. На первенстве планеты по легкой атлетике 2017 года в Лондоне он уступил ямайскому барьеристу Омару Маклеоду.

В конце мая Сергей Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на третьем этапе "Бриллиантовой лиги". На предыдущем этапе в Шанхае спортсмен стал третьим.