Сергей Шубенков одержал первую победу в сезоне

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на дистанции 110 метров с барьерами на этапе легкоатлетической серии IAAF World Challenge в голландском городе Хенгело, сообщает РБК.
Время россиянина — 13,23 секунды. Второе место занял испанец Орландо Ортега, бронза досталась легкоатлету из Франции Паскалю Мартину-Лагарду.
Сергей Шубенков является действующим вице-чемпионом мира в беге на 110 метров с барьерами. На первенстве планеты по легкой атлетике 2017 года в Лондоне он уступил ямайскому барьеристу Омару Маклеоду.
В конце мая Сергей Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами на третьем этапе "Бриллиантовой лиги". На предыдущем этапе в Шанхае спортсмен стал третьим.
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