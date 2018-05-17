В Барнауле возобновят "долгострой" ледовой арены "Алтай"

Здание на проспекте Сибирском, 52 начали возводить 7 лет назад. Завершить работы должны были к 2014 году, но не успели из-за сокращения федерального финансирования.

В марте краевые власти заключили контракт с компаний "Арена". Она переработала проект. В плане пятиэтажного задания появились спортзалы по 500 и 600 квадратных метров, фитнес-зона, кафе, гостиница для спортсменов.

Спортивный центр станет тренировочной базой для хоккейного клуба "Алтай" и спортивной школы. Туда же переедет школа гимнастики и аэробики "Жемчужина Алтая". Чтобы уместить всю необходимую инфраструктуру, в 4 раза сократили число зрительских мест на трибунах — с 4 тысяч до 1 тысячи.

По словам Елены Лебедевой, начальника краевого управления спорта и молодежной политики, до конца года проектировщики разработают смету на завершение строительства ледовой арены. Она не должна превышать 656 млн рублей.

Возобновить работы планируют следующим летом.