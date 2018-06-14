В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка

13 июня было принято решение ввести режим повышенной готовности в микрорайоне Затон в связи с поднятием уровня воды в Оби. Тема обсуждалась на заседании комиссии по ЧС в администрации Центрального района. Об этом сообщил сайт администрации Барнаула.
Утром 13 июня уровень воды в Оби поднялся на 7 см и достиг 533 см над уровнем водомерного поста. Критическая отметка для Затона составляет 540 см. За ситуацией следят каждый день.
В микрорайоне на четырех стендах размещают информацию об уровне воды в реках края. Также о паводковой обстановке население информируют по громкоговорящей связи.
С 10 июня в микрорайоне работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края.
Жительница Затона рассказала "Алтайской правде", что пока подтопления дворовых территорий не были замечены. К дороге вода постепенно подходит, осталось около полуметра. А луга рядом уже давно затопило.
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