В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Утром 13 июня уровень воды в Оби поднялся на 7 см и достиг 533 см над уровнем водомерного поста. Критическая отметка для Затона составляет 540 см. За ситуацией следят каждый день.

В микрорайоне на четырех стендах размещают информацию об уровне воды в реках края. Также о паводковой обстановке население информируют по громкоговорящей связи.

С 10 июня в микрорайоне работает оперативная группа Главного управления МЧС Алтайского края.

Жительница Затона рассказала "Алтайской правде", что пока подтопления дворовых территорий не были замечены. К дороге вода постепенно подходит, осталось около полуметра. А луга рядом уже давно затопило.