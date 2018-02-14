Барнаульца, который угрожал адвокату "гранатой", поместили под стражу

По данным следствия, 26 января обвиняемый зашел в офис адвоката и угрожал его убить. В руках мужчина держал предмет, имитирующий гранату. После этого обвиняемый скрылся, его задержали на следующий день.

Мужчину поместили под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.