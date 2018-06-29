Барнаульца отправят в колонию за рассылку интимных снимков знакомой

На судебном заседании установили, что у злоумышленника были интимные снимки подруги, с которой он раньше общался. Мужчина отправил фотографии родственникам девушки без согласия потерпевшей. Кроме того, злоумышленник разместил снимки в одной из социальных сетей.

Мужчину судили по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографических материалов.

Суд отменил условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору злоумышленника. Ему назначили наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.