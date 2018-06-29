Барнаульца отправят в колонию за рассылку интимных снимков знакомой

В Алтайском крае мужчину осудили за то, что он выложил в интернет интимные фотографии своей знакомой, сообщает прокуратура региона.
На судебном заседании установили, что у злоумышленника были интимные снимки подруги, с которой он раньше общался. Мужчина отправил фотографии родственникам девушки без согласия потерпевшей. Кроме того, злоумышленник разместил снимки в одной из социальных сетей.
Мужчину судили по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и распространении порнографических материалов.
Суд отменил условно-досрочное освобождение по предыдущему приговору злоумышленника. Ему назначили наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.