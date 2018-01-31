Барнаульца Сергея Клевченю допустили до участия в Олимпиаде в Корее

Накануне стал известен список российских тренеров, которым разрешили участвовать в зимних Играх-2018. Примечательно, что наш земляк Сергей Клевченя стал единственным тренером конькобежцем, получившим приглашение от Международного олимпийского комитета.

Справка

Сергей Клевченя родился 21 января 1971 года в Барнауле. Советский и российский конькобежец. Серебряный и бронзовый призёр XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехамере на дистанции 500 и 1000 м. Двукратный чемпион мира по спринтерскому многоборью в 1997 и 1998 годах, чемпион мира 1996 года на дистанции 1000 м. Заслуженный мастер спорта России.

Его именем назван стадион в краевой столице.