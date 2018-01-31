Барнаульца Сергея Клевченю допустили до участия в Олимпиаде в Корее

Барнаульский конькобежец, дважды призер Олимпиады-94 Сергей Клевченя получил допуск на участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане в качестве тренера, пишет "Рива-спорт".
Накануне стал известен список российских тренеров, которым разрешили участвовать в зимних Играх-2018. Примечательно, что наш земляк Сергей Клевченя стал единственным тренером конькобежцем, получившим приглашение от Международного олимпийского комитета.
Справка
Сергей Клевченя родился 21 января 1971 года в Барнауле. Советский и российский конькобежец. Серебряный и бронзовый призёр XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехамере на дистанции 500 и 1000 м. Двукратный чемпион мира по спринтерскому многоборью в 1997 и 1998 годах, чемпион мира 1996 года на дистанции 1000 м. Заслуженный мастер спорта России.
Его именем назван стадион в краевой столице.
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