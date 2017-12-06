Стало известно, когда в Барнауле откроют каток "Клевченя"

В Барнауле 6 декабря начнет работать каток "Клевченя". Это один из самых больших в Алтайском крае, сообщает официальный сайт города. Каток находится рядом с парком "Изумрудный".
Катания начнутся 6 декабря с 18:00. В это время на льду закончат тренироваться конькобежцы.
В будние дни и субботу на катке можно покататься с 18 до 21 часа, а в воскресенье — с 14 до 21. Сообщается, что каток не будет работать в понедельник и четверг. Кроме того, на выходных из-за соревнований режим работы могут изменить.
Посетители со своими коньками смогут кататься бесплатно. Пункт проката и заточки еще не работает.
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