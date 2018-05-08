Барнаульцев возмутила акция на Мемориале Славы в честь погибших в Донбассе

Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com. Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com. Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com. Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com. Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com. Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com. Акция памяти Алтайского регионального отделения Союза Добровольцев Донбасса на Мемориале Славы в Барнауле. Фото: Группа "СДД Алтайское отделение" в vk.com.

Как рассказал altapress.ru лидер союза "Сибирская солидарность" Андрей Маевич, транспарант действительно находился на мемориале во время акции, которую проводили "ветераны Новороссии" 6 мая.

По его сведениям, присутствующие отметили день Добровольца России, почтили память героев, отдавших свои жизни на фронтах Новороссии и во время Великой Отечественной войны, а также умерших от ран в госпиталях.

Андрей Маевич,

лидер союза "Сибирская солидарность":

— Там были не только члены Алтайского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса, но и родные погибших добровольцев. Мы просто отдали почести героям, возложили цветы. Никаких политических акций мы там не устраивали, поэтому и разрешения на проведение этого мероприятия нам не требовалось.

Маевич заверил, что после мероприятия, которое длилось не больше часа, транспарант убрали.

В мэрии Барнаула затруднились сказать, нужно ли было получать разрешение на проведение этой акции. Фотографии с места событий изучают специалисты администрации города. Если в мероприятии не найдут политической составляющей, никаких санкций за его проведение не последует.