Барнаульцев возмутила акция на Мемориале Славы в честь погибших в Донбассе

Барнаульцы распространяют в соцсети Facebook фотографию транспаранта в честь погибших в Донбассе алтайских добровольцев. Его разместили на фоне барнаульского Мемориала Славы. Пользователи сети пишут возмущенные комментарии по этому поводу. Они считают, что смешивать события ВОВ и военные действия на Донбассе недопустимо.
Как рассказал altapress.ru лидер союза "Сибирская солидарность" Андрей Маевич, транспарант действительно находился на мемориале во время акции, которую проводили "ветераны Новороссии" 6 мая.
По его сведениям, присутствующие отметили день Добровольца России, почтили память героев, отдавших свои жизни на фронтах Новороссии и во время Великой Отечественной войны, а также умерших от ран в госпиталях.
Андрей Маевич,
лидер союза "Сибирская солидарность":
— Там были не только члены Алтайского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса, но и родные погибших добровольцев. Мы просто отдали почести героям, возложили цветы. Никаких политических акций мы там не устраивали, поэтому и разрешения на проведение этого мероприятия нам не требовалось.
Маевич заверил, что после мероприятия, которое длилось не больше часа, транспарант убрали.
В мэрии Барнаула затруднились сказать, нужно ли было получать разрешение на проведение этой акции. Фотографии с места событий изучают специалисты администрации города. Если в мероприятии не найдут политической составляющей, никаких санкций за его проведение не последует.
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