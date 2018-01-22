Барнаульцы чаще других жителей Сибири были за рубежом в новогодние праздники

За границу традиционно чаще всего путешествовали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-10 по количеству путешественников за рубеж также вошли Калининград, Приморский край, Смоленск, Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Казань, Барнаул и Екатеринбург.

Количество абонентов в международном роуминге с 15 декабря по 8 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 4%, а в поездках по России — на 2%, следует из данных внутренней аналитики.

В список самых популярных направлений международных поездок с 15 декабря по 8 января вошли (в порядке убывания): Белоруссия, Украина, Германия, Казахстан, Таиланд, Италия, Польша, Грузия, Финляндия и Франция. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в топ-10 направлений по популярности у абонентов "Билайн" попала Грузия, а покинула – Австрия.