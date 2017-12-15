Оператор Tele2 запустил сеть 4G в Алтайском крае, но начал не с Барнаула

В компании сообщили, что сеть 4G в Бийске работает в частотном диапазоне 1800 МГц, который обеспечивает широкое покрытие и достаточно высокую скорость передачи данных. "Мы постарались сразу закрыть сетью весь город и ключевые улицы", — сообщили в пресс-службе.

До конца 2017 года Tele2 планирует запустить базовые станции 4G на части территории Барнаула, Новоалтайска и Первомайского района, а также в Рубцовске, Камне-на-Оби, Славгороде и Яровом.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин в мае во время визита в Барнаул заявил, что на первом этапе в крае установят 25 базовых станций 4G. Однако в пресс-службе оператора сообщили, что по факту этот план до конца 2017 года перевыполнят в несколько раз.

Компания строила 4G по технологии LTE Sharing — то есть на действующих базовых станция 2G было установлено оборудование для LTE 1800. Это позволило быстро развернуть 4G-сеть при минимальных расходах на строительство.

Tele2 стал последним оператором "большой четверки", запустившим 4G в Алтайском крае. У "Билайн", МТС и "МегаФона" такие сети работают уже несколько лет.