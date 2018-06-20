Барнаульцы протестовали против превращения памятников архитектуры в руины

Митинг в поддержку памятников архитектуры. Фото: Общественная организация "Гражданский патруль". Митинг в поддержку памятников архитектуры. Фото: Общественная организация "Гражданский патруль". Митинг в поддержку памятников архитектуры. Фото: Общественная организация "Гражданский патруль". Митинг в поддержку памятников архитектуры. Фото: Общественная организация "Гражданский патруль".

В митинге приняли участие около 20-30 человек. Барнаульцы требовали не допустить дальнейшего уничтожения памятников. По мнению организаторов, работа в этом направлении в городе ведется плохо, сообщает politsib.ru.

Игорь Берг,

представитель общественной правозащитной организации "Гражданский патруль":

— Уникальные здания и исторические места умирают одно за другим, а чиновники занимаются перепиской. Вместо санкций в адрес собственников разрушающихся объектов культурного наследия защитники старины ограничиваются уведомлениями и предупреждениями. По данным искусствоведов, только в Барнауле мы каждый год теряем до 10 памятников архитектуры.

Старший преподаватель кафедры отечественной истории АлтГУ Данил Дегтярев заявил, что работа краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия ведется неэффективно. Он привел в пример список объектов наследия по Барнаулу.

Данил Дегтярев,

старший преподаватель кафедры отечественной истории АлтГУ:

— У меня такое ощущение, что специалисты не заглядывали в него последние лет 30. Так, например, в перечне значится комплекс сооружений барнаульского меланжевого комбината по адресу улица Полевая, 8. Но улица Полевая уже как лет 20 переименована в Кулагина. Памятник борцам за власть Советов указан на Железнодорожном разъезде, 18. Хотя это станция "Ползуново" уже лет 50. Я не утверждаю, что список показывает вообще все качество работы управления, но демонстрирует "серьезность" подхода.

На каждое обращение в Алтайохранкультуре отвечают лишь формально, говорит Берг.