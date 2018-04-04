Что на самом деле будет с тепличным комбинатом "Индустриальный"

100% пакет акций единственного на Алтае тепличного комбината "Индустриальный" будет выставлен на торги уже в 2018 году. Об этом в ходе парламентского часа в АКЗС сообщила министр имущественных отношений региона Людмила Сорокина. Краевые власти продолжают настаивать: у предприятия неустойчивое финансовое состояние. Потенциальные покупатели пока неизвестны.
По словам Людмилы Сорокиной, в 2017 году на предприятии прошла независимая экспертиза. Она коснулась только бухгалтерских и финансовых аспектов. Производственная и хозяйственная деятельность предприятия не изучалась.
Эксперты прbikb к выводу: с 2006 года предприятие проводило плановую модернизацию, на которую потратило более 900 млн рублей. В результате производство овощей увеличилось в 1,7 раза, в том числе за счет увеличения площади теплиц на 20,1% и роста урожайности на 36,6%.
Проект под вопросом
Однако из-за опережающего роста цен на энергоресурсы все позитивные изменения были по сути нивелированы.
Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, в 2017 году "Индустриальный" начал новую инвестиционную программу. Планировалось, что за три года пред модернизировано 9 га старых теплиц и построено 4 га новых. Стоимость работ составляла более 1 млрд рублей.
В ноябре 2017 года первый этап проекта был завершен. На предприятии перестроили 2 га блочных теплиц, установили систему электродосвечивания, увеличили электромощности, построили новую линию электропередач. На все это потратили 148,5 млн рублей.
Сейчас реализация проекта находится под большим вопросом. Известно, что из-за имеющейся кредитной нагрузки у комбината уже возникают проблемы с привлечением дополнительных заемных средств. Частный капитал в лице нового инвестора был бы вполне кстати, сообщила глава минимущества.
Сохранят коллектив
Людмила Сорокина,
министр имущественных отношений Алтайского края:
— Приватизация позволит сохранить в крае крупнейшее тепличное предприятие, привлечь инвестиции для его развития и пополнить бюджет региона. При этом отмечу: приватизация в виде продажи пакета акций не предусматривает реорганизацию или ликвидацию комбината, сокращение коллектива. В данном случае меняется только собственник.
Как в дальнейшем будет идти процесс приватизации, министр не уточнила.
На самом предприятии решение комментируют с неохотой. Директор "Индустриального" Иван Зырянов по вопросам приватизации посоветовал обращаться в к министру сельского хозяйства Александру Чеботаеву. Именно за его подписью в феврале этого года вышел документ, в котором говорилось о необходимости приватизации комбината.
Иван Зырянов,
генеральный директор тепличного комбината "Индустриальный":
— Никаких волнений по поводу предстоящей продажи у нас нет. Комбинат работает в привычном режиме: зарплату и налоги платим стабильно. Начали производство весенних овощей — томатов и перца. Их уже можно найти в продаже.
Кто, если не Грудинин?
По поводу потенциальных покупателей "Индустриального" пока достоверной информации нет. Новость, появившаяся в минувшие выходные о том, что экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин может купить предприятие и открыть на его базе хозяйство по производству клубники, была первоапрельским розыгрышем.
Наиболее активно на рынке тепличный овощей ведет себя известный холдинг "КДВ-групп". В начале марта компания запустила в Кемеровской области тепличный комплекс "Яшкинские теплицы". Предприятие построено с нуля за два года. Общая площадь предприятия 9,8 га. В реализацию проекта компания вложила более 2,7 млрд рублей.
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