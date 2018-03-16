"Психологический шок": что говорят о форуме с Путиным алтайские аграрии и власти

Кредиты и псевдомолоко

"Меня все время сопровождало какое-то состояние эйфории. Кругом такие большие серьезные люди и тут мы из какого-то далекого Алтая. А когда второй день форума начался с того, что показывают как пример наш края, эйфория прошла. Начало появляться нечто похожее на гордость. Может мы не такие уж далекие и слабые?" - поделился своими впечатлениями Андрей Кожанов, руководитель сельхозпредприятия "Партнер" Михайловского района. Он один из тех, кто два дня присутствовал на форуме в Краснодаре.

Присутствовавшим на рабочей встрече он рассказал, что сильнее всего его "зацепила" тема качества продуктов питания. Сам факт того, что на таком уровне начали в открытую говорить о "белой жидкости, похожей на молоко", уже многого стоит, полагает Кожанов.

Андрей Кожанов,

директор сельхозпредприятия "Партнер":

— Я все-таки надеюсь, что руководство страны знает об этой проблеме. И в связи с этим будут приняты серьезными меры в отношении такой продукции. Как только эта проблема начнет решаться, будут преодолены и наши трудности с реализацией сырого молока.

Свою лепту в вопрос качества продукции внес и Михаил Щетинин, алтайский сенатор, также присутствовавший на встрече в Барнауле. Он заверил: на высшем уровне сейчас рассматривается вопрос борьбы с фальсификатом. В этом плане государство готово принимать жесткие меры. В частности, до конца года будут сформированы балансы в разрезе каждого предприятия. И тогда станет видно, сколько готовой продукции и из чего производит тот или иной завод. После этого можно будет разбираться.

"Всероссийский форум сельхозпроизводителей" проходил 11-12 марта на базе "Кубанского аграрного университета". Основными темами обсуждения стали система господдержки АПК, развитие кооперации и фермерства, экспорт, пищевая индустрия.

Затронул Андрей Кожанов и свою, как он выразился, "любимую" тему кредитования АПК. Она, по словам агрария, вызывала массу нареканий и нецензурных слов.

Андрей Кожанов,

директорсельхозпредприятия "Партнер":

— Я бы хотел выразить следующее предложение. Мне льготные кредиты нужны были не в марте, а в ноябре прошлого года, потому что в это время мы хотели купить аммиачную селитру. В декабря я бы с удовольствием закупил дизельное топливо. В этот момент нефтеперерабатывающие заводы с трудом реализуют свою продукцию и цена от этого более низкая. А сейчас, когда на рынок выброшены огромные деньги, она поднялась неприлично высоко. Размазав кредитные деньги по году, можно получить серьезный эффект.

Губернатор края с таким предложением согласился, но с одной оговоркой. "Можно мы слово "размазать" заменим на "грамотно распределить", — сказал он.

О том, что льготные кредиты для АПК лучше выдавать в течение всего года, а не только в канун посевной, говорится уже давно. По словам Александра Карлина, загвоздка заключается в самих крестьянах. Те из них, кто в структуре своего бизнеса развивают только растениеводство, в банки обращаются преимущественно весной. Самих банкиров это вполне устраивает, ведь спрос рождает предложение. Остальным приходится с этой системой только мириться.

Цены и органическое питание

"Я знаю, что у Сергея Решетника, гендиректора компании "Алтайская крупа", на форуме случился психологический шок, когда он увидел, сколько стоит его продукция в столице Кубани", — рассказал Александр Карлин. Сам шокированный пояснил: цена на алтайскую крупу на полках магазинов в разы выше отпускной. Разве будут ее в таком случае покупать?

Во второй день работы форума была масштабная пленарная часть, участником которой стал президент Владимир Путин. Перед его выступлением всем участникам показали фильм о развитии сельхозкооперации в России. Эталонами в этом смысле признали Алтайский край и Липецкую область.

Сергей Решетник,

гендиректор компании "Алтайская крупа":

— Мы выращиваем сырье, сами его перерабатываем и реализуем крупным торговым сетям. И вот тут начинается все самое интересное. Розничная цена на полках магазинов в отношении той цены, что выставляем мы, производители, действительно ввергает в шок. Но как мы можем повлиять на эту ситуацию? Я полагаю, нам надо активнее продвигать нашу продукцию как экологически чистую. Это наше главное преимущество.

Михаил Щетинин заверил: уже скоро у производителей, подобных "Алтайской крупе", появится существенное подспорье. До конца года Госдума должна принять в окончательном чтении закон об органическом продовольствии. Продукция алтайские предприятия в этом смысле может оказаться в тренде.

Земля без тендера

Возникли вопросы у алтайских сельхозпроизводителей и по новым правилам распределения земельных участков. Во время своего выступления в Краснодаре Владимир Путин сообщил: фермеры смогут получать наделы без проведения торгов.

"Земля должна использоваться исключительно по сельхозназначению. Эти элементы будут туда внесены дополнительно. Продумаем, как сделать так, чтобы здесь не было никаких манипуляций. Исхожу из того, что льготное предоставление земли фермерам вполне оправданно", — заявил Путин.

Владимир Никифоров, директор АКХ "Ануйское" Петропавловского района уточнил, а будут ли новые правила распространяться на сельхозпредприятия? Ответ, к сожалению, оказался отрицательным. По словам Михаила Щетинина, в первую очередь мера направлена на облегчение жизни начинающих или мелких фермеров, которые зачастую не имеют серьезных финансовых ресурсов для получения земли. А она таким крестьянам крайне нужна. Как еще им зарабатывать?

В целом же вопрос по бестендерному распределению земли пока находится на начальном этапе. Федеральным ведомствам еще предстоит подготовить ряд предложений, затем последует обсуждение. И только после этого будет вынесен окончательный вердикт. Каким он в итоге окажется, пока сказать сложно.

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