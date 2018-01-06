Безветренно и морозно: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае и Республике Алтай

Алтайский край

Без осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Температура составит -19-24,в предгорьях -14 -19. Ветер переменный 1-6 м/с.

Барнаул

Без осадков, утром изморозь,на дорогах местами гололедица. Столбик термометра опустится до -19 -21. Ветер переменный 1-6 м/с.

Республика Алтай

Без осадков, в утренние часы местами туман, изморозь, на дорогах гололедица. Температура -22 -27, по северу -13 -18, на побережье Телецкого озера -5 -10. Ветер переменный 1-6 м/с, местами порывы до 11 м/с.