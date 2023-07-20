Был “графом” и побил рекорд по генпланам. Что мы знаем про монументалиста и главного архитектора Барнаула — Виктора Казаринова

Виктор Казаринов родился в Томске 20 июля 1933 года. Работал главным архитектором барнаульского филиала «Сибгипросельхозстрой», в 1969–1977 и в 1983–1986 годах – главным архитектором Барнаула, в 1977–1983 годах – главным архитектором института «Алтайгражданпроект». Член Союза архитекторов России с 1969 года.

В 50 лет Казаринов подготовил и организовал персональную выставку архитектурной графики. На этой выставке люди, например, узнали, что он не только автор парадного входа с лестницей на ВДНХ, но и соавтор павильона «Строительство» там же.