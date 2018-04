"Билайн" проанализировал итоги развития LTE в Барнауле

Максим Зайков,

территориальный управляющий "Билайн" в Барнауле:

— Сегодня сложно недооценить потребность абонентов в качественной связи в помещениях. Жители любого крупного города, в среднем, проводят в помещениях не менее 6 месяцев году: дома, в офисе или торговом центре. Барнаул, в свою очередь, один из лидеров России по количеству торговых площадей на душу населения. Соответственно, наша задача – обеспечить пользователей качественной связью внутри этих помещений. С этой целью в первом квартале 2018 года "Билайн" запустил порядка 40 новых базовых станций стандарта LTE-1800. Такое решение позволило существенно улучшить проникновение внутри зданий. Сегодня сеть LTE развернута в таких городах Алтайского края, как Барнаул и Новоалтайск. Начинается строительство LTE в Бийске и Рубцовске.

Для работы в интернете с помощью технологии LTE, позволяющей решать свои бизнес-задачи в сети, загружать тяжелые HD-видео, играть в онлайн-игры и вести прямые трансляции без помех и задержек, требуется смартфон, планшет или мобильный роутер с поддержкой соответствующей технологии. В 1 квартале 2018 года жители Барнаула отдавали свои предпочтения смартфонам таких производителей как (в порядке убывания): Samsung, Apple, Xiaomi. Самыми популярными устройствами в первые 3 месяца 2018 года у жителей Барнаула стали (в порядке убывания): Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J2 (2018), iPhone SE 32 GB, Samsung Galaxy J2 (Prime).

— Жителю современного крупного города очень важно иметь возможность экономить свое время, чтобы потратить его на кого-то или что-то более ценное: семью, друзей, хобби. Это правило распространяется на множество событий, из которых складывается день. Понимая и принимая эту ценность, "Билайн" активно расширяет собственную розницу по всей стране и в Барнауле в частности, делая процесс покупки гаджетов, решения различных вопросов по абонентскому обслуживанию более комфортным, оперативным и качественным. "Билайн" открыл в Барнауле первый флагманский офис продаж и обслуживания в центре города по адресу ул. Ленина, 49. Салон отличают два просторных зала и самый большой ассортимент гаджетов и аксессуаров в Алтайском крае*. Офис работает без обеда и выходных с 9.00 до 21.00, а каждую пятницу и субботу - в круглосуточном режиме. Всего в городе сегодня работают 33 фирменных офиса продаж и обслуживания, расположенных в местах максимально удобной транспортной и пешей доступности, а к концу лета мы планируем увеличить число салонов "Билайн" еще на треть.

Немаловажным условием для комфортного пользования мобильным интернетом является тарифный план абонента. В новой тарифной линейке "Билайн" "ВСЁмоё!" можно менять минуты и смс на гигабайты и наоборот, подстроив тариф под свои предпочтения, без изменения абонентской платы. При желании, абонент другого оператора связи может написать заявление на переход в "Билайн" со своим номером. Подробнее: barnaul.beeline.ru.

