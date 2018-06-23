Бывшая участница "Дома-2" выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса в Москве

Анастасия Тарасюк участвовала в шоу "Дом-2" осенью 2013 года. Она снимала квартиру в этом доме недавно. По словам знакомых, девушка не работала, жилье для нее оплачивал женатый мужчина, с которым она встречалась.

Очевидцы заметили Тарасюк, стоявшую на балконе верхнего этажа, и сказали об этом консьержу. Он вызвал полицию и службу спасения, но они не успели приехать. Ни следов борьбы, ни предсмертной записки там, откуда она упала, не найдено.

Тарасюк состояла на учете у нарколога и лечилась от алкогольной зависимости. Незадолго до гибели она страдала от анемии и месяц пролежала в больнице.

Ранее появилась информация, что погибшая в "Золотых ключах" — гражданка Филиппин.

Между тем, как уточняет "Московский комсомолец" , девушка жила на третьем этаже. По словам правоохранителей, ее гибель, скорее всего, была несчастным случаем: она поднялась на балкон общего пользования, чтобы полюбоваться видом с высоты, и упала.