Бывшая участница "Дома-2" выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса в Москве

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк найдена мертвой в Москве. Девушка выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса "Золотые ключи", сообщают Известия.
Анастасия Тарасюк участвовала в шоу "Дом-2" осенью 2013 года. Она снимала квартиру в этом доме недавно. По словам знакомых, девушка не работала, жилье для нее оплачивал женатый мужчина, с которым она встречалась.
Очевидцы заметили Тарасюк, стоявшую на балконе верхнего этажа, и сказали об этом консьержу. Он вызвал полицию и службу спасения, но они не успели приехать. Ни следов борьбы, ни предсмертной записки там, откуда она упала, не найдено.
Тарасюк состояла на учете у нарколога и лечилась от алкогольной зависимости. Незадолго до гибели она страдала от анемии и месяц пролежала в больнице.
Ранее появилась информация, что погибшая в "Золотых ключах" — гражданка Филиппин.
Между тем, как уточняет "Московский комсомолец" , девушка жила на третьем этаже. По словам правоохранителей, ее гибель, скорее всего, была несчастным случаем: она поднялась на балкон общего пользования, чтобы полюбоваться видом с высоты, и упала.
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