Срамота! Звезда "Дома-2" разозлила поклонников откровенным снимком

Телеведущая сфотографировалась топлес в ванной комнате. На фото Водонаева сидит на краю ванны, из одежды на ней только боксерские перчатки. "Доброго воскресения! Скоро мне 36! #ГрязныеПятки Что поделать, люблю немного грязи в ванной", — подписала фото модель.

Но значительная часть подписчиков не оценила излишнюю раскованность Водонаевой. "Грудь висит, сама натянута и зажата, а на самом деле обычная и грязи много в голове", "Стыд и срам!" — возмущались подписчики в комментариях. Другие поклонники обратили внимание на грязь: "Пятки грязные", — писали фанаты Водонаевой в комментариях.

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