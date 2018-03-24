Экс-начальник алтайского УФМС арестован по обвинению в особо крупной взятке

Жданов занимал должность врио руководителя до расформирования службы и ее включения в состав МВД в 2016-м году. И вот накануне краевой СУСК сообщил, что следственные органы СК РФ предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ: получение взятки, совершенное в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год в различных местах Алтайского края обвиняемый, исполняя обязанности начальника УФМС России, получил лично частями взятку в виде денег и иного имущества в особо крупном размере.

Как пояснила Ольга Чеснокова, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ, общая сумма взятки — более 1 млн рублей.

Взяткодателем был руководитель общества с ограниченной ответственностью за действия и бездействие в пользу данной фирмы. "ОООшка", как следует из заявления краевого следкома, в этот период оказывало гражданам услуги в сфере медиации,.

Пресекли противоправные действия Жданова сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю. Обвиняемому судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В следкоме пояснили, что сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления иных возможных фактов противоправной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.