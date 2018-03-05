Бийчанка передавала сотрудникам польского генконсульства личные данные своих коллег

По данным телеканала, женщина передавала личные данные преподавателей и посетителей польского национального центра в генконсульство. Ее обвинили в распространении персональных данных, суд выписал ей предупреждение.

В Facebook женщину уже успели назвать "пособницей врага" и обвинить ее в "участии в войне спецслужб", пишет "Банкфакс".