Бийчанка передавала сотрудникам польского генконсульства личные данные своих коллег

Заместителя руководителя одной из общественных организаций Бийска привлекли к административной ответственности за то, что она передавала персональные данные своих коллег в генеральное консульство Республики Польша, сообщает "Бийское телевидение".
По данным телеканала, женщина передавала личные данные преподавателей и посетителей польского национального центра в генконсульство. Ее обвинили в распространении персональных данных, суд выписал ей предупреждение.
В Facebook женщину уже успели назвать "пособницей врага" и обвинить ее в "участии в войне спецслужб", пишет "Банкфакс".
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