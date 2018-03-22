Бийский мэр на фоне оппозиционного баннера рассказал о ремонте дорог.

В Бийске 21 марта, у бывшего кинотеатра "Алтай", который находится рядом со зданием администрации, встала грузовая машина с ярко-желтым баннером. На нем было написано: "Мэр Студеникин, где дороги?". Глава города рассказал о ремонте на фоне этого вопросительного баннера, пишет "Бийский рабочий".
По словам мэра, на 2018 год в Бийске запланировали большой объем ремонтных работ на дорогах. Так, обновят дорожное покрытие на улицах Ленинградской, Ломоносова, Можайского, Мухачева, Советской, Больничный Взвоз, а также участок дороги в районе котельной № 6.
"Я думаю, что к концу года бийчане увидят обновленный город не только в плане благоустройства, но и по качеству дорог", — добавил Александр Студеникин.
Напомним, ранее на мэрии Бийска появился плакат, агитирующий за одного из кандидатов в президенты. Желтый баннер свешивался с крыши здания вечером 1 марта.
Кроме того, летом 2016 года Евгений Корчагин решил отвезти челобитную Путину. По примеру героя фильма "Не послать ли нам гонца?", в котором сыграл Михаил Евдокимов, Корчагин поехал в Первопрестольную на желтом "Запорожце".
Также в мае 2016 года Евгений Корчагин вывесил на здании мэрии баннер с призывом отправить в отставку Лидию Громогласову. А в 2017 году в Бийске на сугробах появились надписи "Сугробы за Громогласову" (на тот момент глава Бийска).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.