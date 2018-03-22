Бийский мэр на фоне оппозиционного баннера рассказал о ремонте дорог.

По словам мэра, на 2018 год в Бийске запланировали большой объем ремонтных работ на дорогах. Так, обновят дорожное покрытие на улицах Ленинградской, Ломоносова, Можайского, Мухачева, Советской, Больничный Взвоз, а также участок дороги в районе котельной № 6.

"Я думаю, что к концу года бийчане увидят обновленный город не только в плане благоустройства, но и по качеству дорог", — добавил Александр Студеникин.

Напомним, ранее на мэрии Бийска появился плакат, агитирующий за одного из кандидатов в президенты. Желтый баннер свешивался с крыши здания вечером 1 марта.

Кроме того, летом 2016 года Евгений Корчагин решил отвезти челобитную Путину. По примеру героя фильма "Не послать ли нам гонца?", в котором сыграл Михаил Евдокимов, Корчагин поехал в Первопрестольную на желтом "Запорожце".

Также в мае 2016 года Евгений Корчагин вывесил на здании мэрии баннер с призывом отправить в отставку Лидию Громогласову. А в 2017 году в Бийске на сугробах появились надписи "Сугробы за Громогласову" (на тот момент глава Бийска).