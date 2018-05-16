Алтайский бизнес предрекает региону катастрофу из-за инициативы экологов

Лес — не сырьевая база

Экосистема ленточных боров Алтая нуждается в помощи. Чтобы сохранить ее, нужно предпринять дополнительные шаги. Об этом в начале 2018 года заявил эксперт "путинского" Общероссийского народного фронта (ОНФ), эколог Алексей Грибков.

Он и его коллеги предлагают комплекс мер, среди которых первым пунктом значится увеличение установленного возраста рубок сосен со 101 до 121 года (а на особо охраняемых природных территориях с 121 до 141 года).

Эти нормативы устанавливает федеральный Рослесхоз. Около 10 лет назад ведомство необоснованно их снизило, и это привело к тому, что объем рубок в борах увеличился, говорит автор инициативы.

"Даже такое поднятие возраста не решает всех проблем. Но мы хотим хотя бы вернуться к предыдущим, научно обоснованным нормативам. Тогда сосны на 20 лет дольше будут давать семена, сохранять лесную среду под своим пологом и выполнять другие полезные функции — почвозащитные, водоохранные и т. д., — объясняет Алексей Грибков. — Понятно, что древесину нужно заготавливать, но к ленточным борам нельзя относиться как к сырьевой базе".

Предложения Алексея Грибкова (полный список см. в справке) поддержали завкафедрой лесного хозяйства АГАУ Александр Маленко и директор Ботанического сада Института экологии человека СО РАН в Кемерове Андрей Куприянов.

Отрасль рухнет

Если предложение примут, это значительно навредит экологии, а также социальной сфере и экономике России, говорит директор по лесному хозяйству холдинга "Алтайлес" Валерий Савин. Особенно учитывая, что за последние 20 лет значительно возросли зарастающие сосновым лесом территории и объемы лесных насаждений.

Ссылаясь на целый ряд научных работ, в компании объясняют: в Алтайском крае лишь единицы сосен доживают до 160 лет, при этом наибольшую ценность для окружающей среды представляют насаждения в возрасте от 40 до 100 лет.

Разменяв сотню лет, деревья начинают резко терять свои защитные функции, задерживают процесс возобновления леса. Массовая гибель насаждений приходится на возраст 130–160 лет. При этом погибают растения под пологом леса. Кроме того, после 120 лет технически ценная древесина превращается в сухостой и валеж, который не всегда годится даже на дрова.

Сейчас большинству сосен в ленточных борах Алтайского края более 80 лет (см. инфографику). Молодые деревья почти отсутствуют. Заготавливая так называемые спелые и перестойные сосны, человек освобождает место для молодых деревьев, и лес быстрее обновляется, говорит Валерий Савин.

А если оставить отмирающие деревья, то через 50–70 лет бор естественным образом исчезнет, и потребуется в лучшем случае лет 60, чтобы после периода безлесья он самовосстановился, утверждает один из руководителей "Алтайлеса".

Сейчас холдинг ежегодно заготавливает 1,2 млн кубометров древесины. Специалисты подсчитали: если возраст рубок поднимут на 20 лет, их объем сократится в три раза, до 400 тыс. кубометров.

В таком случае компании придется уволить 3 тыс. работников, закрыть ряд предприятий (в том числе флагманские лесодеревоперерабатывающие комбинаты в Рубцовске и Камне-на-Оби) и заморозить строительство современного деревообрабатывающего комбината в Павловске (объем инвестиций в него оценивается в 6 млрд рублей). При этом бюджеты всех уровней ежегодно недополучат примерно 1,4 млрд рублей налогов и других платежей.

"Отсутствие рабочих мест приведет к социальному взрыву. Тысячи квалифицированных работников лесной отрасли и члены их семей вынуждены будут покидать свои дома в поисках лучшей жизни, — говорит Валерий Савин. — Потеряв легальный заработок, часть из них будет вынуждена вести незаконные рубки, в бору появятся сотни “черных” пилорам. И какая от этого будет польза для экологии?"

Если арендаторы свернут экономическую деятельность, то разрушатся мощные системы охраны лесов от пожаров и восстановления боров — холдинг попросту не сможет их финансировать, отмечает президент Союза организаций лесной отрасли (СОЛО) "Алтайлес" Михаил Ключников. Чтобы возместить эти потери, государству придется ежегодно вкладывать не менее 300 млн рублей.

"Предложение этого “эколога” можно сравнить с требованием запретить медицинские операции, — говорит Ключников. — Человеку же больно будет, если начнем резать! Пусть, мол, так живет. Но операция может продлить жизнь, а без нее человек быстро умрет. Так же и с лесами: нам обязательно нужно помогать природе, вмешиваться. В том числе рубить. Только тогда мы сможем сохранить леса и рационально пользоваться возобновляемыми природными ресурсами".

Холдинг "Алтайлес" и СОЛО отправили письма руководителю Рослесхоза Ивану Валентику, в которых приводят свою аргументацию.

По словам Алексея Грибкова, на заседании научно-технического совета в Рослесхозе 25 января Валентик дал подчиненным поручение в течение месяца подготовить решение по вопросу, который подняли алтайские экологи. Однако до сих пор реакции ведомства нет.

"Я абсолютно убежден, что это результат лоббистских действий “Алтайлеса”", — заявил Грибков.

Что предлагают экологи

Необходимо выделить особо защитные участки лесов, а именно:

— в границах прибрежных защитных полос;

— опушки, граничащие с безлесными пространст­вами;

— участки с наличием реликтовых и эндемичных растений;

— те, что являются местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

— особо охраняемые части государственных природных заказников и других особо охраняемых территорий;

— участки вокруг глухариных токов.

Алексей Грибков считает, что в заказниках, расположенных в алтайских борах, нужно выделить зоны особой охраны, где должны быть запрещены все виды рубок, кроме санитарных, запретить добычу полезных ископаемых на охраняемых территориях.

Цитата