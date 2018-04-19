Бизнесмены Барнаула обсудили новую индустрию и узнали, за какими компаниями — будущее

18 апреля в ресторане "Lion" состоялось заседание "Клуба читающих бизнесменов". Встречу посвятили обсуждению IV –й промышленной революции, индустрии 4.0. Гости узнали, к чему она приведет и как под влиянием технологий изменяется окружающий мир. Спикером был директор компании "СиСорт" Максим Савинков.
У большинства из нас словосочетание "промышленная революция" вызывает воспоминания о событиях прошлого. Например, появление первых двигателей, электричества. Однако революция происходит сейчас на наших глазах. Мир все сильнее изменяется с каждым днем.
Термин "Индустрия 4.0" придумали в Европе. В 2011 в Германии заговорили о том, что в производстве нужно активнее применять информационные технологии. Во времена интернета и мощных компьютеров нет никаких границ, можно поддерживать связь с любой точкой мира. Каждый сам формирует круг людей, с которыми общается. Подход к коммуникации изменился, постепенно культура размывается до одного индивида. Все большее значение имеет индивидуальность каждого из нас и общение между людьми.
Максим Савинков,
спикер "Клуба читающих бизнесменов":
— Чем ближе люди находятся, тем чащеони общаются. Коммуникация — это основа человечества. Она формируется не в нас, а между нами. Это рождает систему разделения труда, повышает эффективность каждого. Чем ближе мы находимся, тем выше наше сосуществование через эффективность каждого человека.
В центре новой промышленной революции — человек и его потребности. Ведущим фактором развития производства является спрос потребителей, вокруг которого и выстраивается работа. Важным аспектом является автоматизация. В индустриии 4.0. все предметы: от чайника до автомобиля подключены к интернету, легко управляются человеком. Материальный мир сливается с виртуальным, формируя особую систему.
Члены клуба "Читающих бизнесменов согласились с тем, что постепенно промышленная революция затронет все сферы бизнеса, также во многом изменятся и бизнес-модели. Некоторые предприятия не смогут пережить цифровое перерождение и уйдут с рынка. Останутся только лучшие клиентоориентированные предприятия, за которыми и стоит будущее. Новые подходы, которыми богата индустрия 4.0, позволят больше зарабатывать и значительно улучшать качество продукции.
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