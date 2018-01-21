"Бодрит основательно": жители края делятся впечатлениями от морозов

Соцсети пользователей соцсетей Алтайского края, Новосибирской области, Кузбасса заполнены фотографиями уличных термометров, панели приборов авто с указанием "минуса" за окном. Морозную хронику ведут и наши комментаторы.

Вот лишь некоторые данные:

Научный городок -36

Казенная заимка -41

Калманский район -39

Станция Укладочный -41

Тогульский район -45

Алейск -34

Житель Алтайского края пишет: "Бодрит основательно, пришлось по дороге шарфом лицо и голову окутать, один глаз с носом торчали".

Inoolya пишет в Инстаграм: "-41° и ничего не видно из-за морозного тумана".

А участники группы "Барнаул22" и вовсе подошли к ситуации с юмором: "Утренняя молитва в -35: о, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтобы бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный".

В региональном МЧС altapress.ru сообщили, что пока никаких обращений в связи с морозами к ним не поступало.