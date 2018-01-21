"Бодрит основательно": жители края делятся впечатлениями от морозов

Утром 21 января температура на улице в некоторых районах края, как и обещали синоптики, действительно упала до -45, сообщают пользователи соцсетей и комментаторы altapress.ru. В региональном МЧС продолжают настаивать на соблюдении мер безопасности в стужу.
Соцсети пользователей соцсетей Алтайского края, Новосибирской области, Кузбасса заполнены фотографиями уличных термометров, панели приборов авто с указанием "минуса" за окном. Морозную хронику ведут и наши комментаторы.
Вот лишь некоторые данные:
Научный городок -36
Казенная заимка -41
Калманский район -39
Станция Укладочный -41
Тогульский район -45
Алейск -34
Житель Алтайского края пишет: "Бодрит основательно, пришлось по дороге шарфом лицо и голову окутать, один глаз с носом торчали".
Inoolya пишет в Инстаграм: "-41° и ничего не видно из-за морозного тумана".
А участники группы "Барнаул22" и вовсе подошли к ситуации с юмором: "Утренняя молитва в -35: о, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтобы бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный".
В региональном МЧС altapress.ru сообщили, что пока никаких обращений в связи с морозами к ним не поступало.
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