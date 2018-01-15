Boeing со 162 пассажирами на борту едва не рухнул с обрыва в море

В турецком Трабзоне самолет компании Pegasus Airlines Boeing 737 при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не скатился по склону в море, сообщает Reuters.

На борту самолета находились 162 человека, никто не пострадал. Лайнер остановился буквально в десятках метров от воды. Причина инцидента неизвестна, пишет polit.ru. Ведется разбирательство.