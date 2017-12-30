Более 100 единиц техники устраняют последствия метели на дорогах Алтая

Метель, бушевавшая на Алтае несколько дней подряд, спадает на нет, но дорожные условия а федеральных трассах региона остаются сложными. 53 комбинированные дорожные машины, 42 трактора, 12 автогрейдеров, 2 шнекороторных снегоочистителя и 7 погрузчиков на данный момент обеспечивают бесперебойный проезд на автодорогах Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, сообщили в пресс-службе Упрдор "Алтай".
Метель стихает, на данный момент ветер не превышает 8 м/с. Ранее сообщалось, что с 30 декабря на Алтае начнется похолодание до -20...-26 днем. Обстановку на федеральных трассах круглосуточно контролируют в центре управления производством Упрдор "Алтай".
Сообщить о нештатной ситуации или получить актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.
По данным МЧС, 30 декабря возможно увеличение количества ДТП на всей территории края из-за метели на дорогах, снегопада и сильного гололеда. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Тальменском и Первомайском районах, А-322 в Калманском районе, на автодорогах местного значения в Павловском и Усть-Пристанском районах.
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