Более 100 единиц техники устраняют последствия метели на дорогах Алтая

Метель стихает, на данный момент ветер не превышает 8 м/с. Ранее сообщалось, что с 30 декабря на Алтае начнется похолодание до -20...-26 днем. Обстановку на федеральных трассах круглосуточно контролируют в центре управления производством Упрдор "Алтай".

Сообщить о нештатной ситуации или получить актуальную информацию о состоянии проезда можно по телефону диспетчерской службы: 8 (3852) 63-14-59.

По данным МЧС, 30 декабря возможно увеличение количества ДТП на всей территории края из-за метели на дорогах, снегопада и сильного гололеда. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральной трассе Р-256 в Тальменском и Первомайском районах, А-322 в Калманском районе, на автодорогах местного значения в Павловском и Усть-Пристанском районах.