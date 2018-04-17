Борца с коррупцией из Бийска обвиняют в незаконной банковской деятельности

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции бийского управления МВД обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной преступной группы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По предварительной информации, ОПГ действовала в Бийске с ноября 2016 по март 2018 года. Участники преступной группы занимались незаконной банковской деятельностью. Они переводили деньги клиентов на счета через фиктивные организации.
По данным ведомства, участники ОПГ незаконно получили более 66 млн рублей.
Вместе с полицейским задержали его сообщников. Одного из участников поместили под домашний арест. Следователи продолжают расследование уголовного дела.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. В случае, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.
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