Борца с коррупцией из Бийска обвиняют в незаконной банковской деятельности

По предварительной информации, ОПГ действовала в Бийске с ноября 2016 по март 2018 года. Участники преступной группы занимались незаконной банковской деятельностью. Они переводили деньги клиентов на счета через фиктивные организации.

По данным ведомства, участники ОПГ незаконно получили более 66 млн рублей.

Вместе с полицейским задержали его сообщников. Одного из участников поместили под домашний арест. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. В случае, если вина сотрудника подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.