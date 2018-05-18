Буддийский монах подал в суд на монастырь из-за переработок

В Японии буддийский монах из-за переработок подал в суд на монастырь, в котором служит, пишет Lenta.ru со ссылкой на Channel News Asia.
Монах требует компенсацию в размере 78 тысяч долларов у одного из храмов недалеко от Осаки. Его заставили два месяца без выходных работать в кафе для туристов, хотя эта обязанность выходила за рамки духовной практики.
"Если вы монах, то время вашей работы в монастыре никак не регулируется, — сказал представитель истца Норитакэ Сиракура. — Вам дают задания и говорят, что это часть религиозного воспитания. А раз уж это воспитание, то необходимо преодолевать серьезные трудности".
По словам представителя, на суде он и его клиент планируют доказать, что такой подход устарел.
Переработки — одна из главных социальных проблем в Японии. Смерти по причине переутомления на работе даже дали название — "кароси". В 2017 году в Японии зафиксировали 121 такой случай.
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