Умер актер, снимавшийся в "Спящих" и "Закрытой школе"

Артист скончался 9 мая. О причине смерти, а также дате и месте похорон сообщат позднее.

Известность молодому актеру принесли роли в фильмах и сериалах "Игра", "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница "Россия", "Спящие-2".

Публикация от 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) 18 Сен 2017 в 9:56 PDT

Юрий Киндрат также участвовал в проектах "Театра на Юго-Западе" и театра "Школа драматического искусства".