Умер актер, снимавшийся в "Спящих" и "Закрытой школе"

Сегодня, 10:25.
Жизнь

Актер фильмов и сериалов "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница "Россия", Юрий Киндрат, умер в возрасте 32 лет, сообщает НСН.

Свеча.
Свеча. Фото: СС0.

Артист скончался 9 мая. О причине смерти, а также дате и месте похорон сообщат позднее.

Известность молодому актеру  принесли  роли в фильмах и сериалах "Игра", "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница "Россия", "Спящие-2".

Юрий Киндрат также участвовал в проектах "Театра на Юго-Западе" и театра "Школа драматического искусства".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров