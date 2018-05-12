Умер актер, снимавшийся в "Спящих" и "Закрытой школе"

Актер фильмов и сериалов "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница "Россия", Юрий Киндрат, умер в возрасте 32 лет, сообщает НСН.
Артист скончался 9 мая. О причине смерти, а также дате и месте похорон сообщат позднее.
Известность молодому актеру принесли роли в фильмах и сериалах "Игра", "Закрытая школа", "Настя", "Гостиница "Россия", "Спящие-2".
Юрий Киндрат также участвовал в проектах "Театра на Юго-Западе" и театра "Школа драматического искусства".
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