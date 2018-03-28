Скончался советский и российский актер Олег Анофриев

По его словам, Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. О смерти актера Олешко сообщила его внучка.

"Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", — сказал РИА Новостям Олешко.

Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снимался в фильмах "Простая история" (1960), "Алые паруса" (1961), "Коллеги" (1962), "Сказка о потерянном времени" (1964), "Северный вариант" (1974), "Первый рейс" (1976), "Кот в мешке" (1978), "Там, на неведомых дорожках" (1982), "Тайна виллы "Грета" (1983), "Человек с бульвара Капуцинов"(1989) и других. Одна из последних по времени работ — небольшая роль в драме "Опять надо жить" (1999).

Актер написал свыше 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, спектаклям и музыкальным сказкам.