Бузова загрузила лицо в кружочке, в котором она «выглядит так хреново, как нигде»

Бузова записала несколько видео из спортзала, в котором тренировалась с самого утра и уже «заканчивала второй сет», и пожелала всем хорошего дня.
Судя по всему, ее не устроило собственное лицо на данном видео, поэтому она записала следующее с претензиями к кружочку.
«Так хреново, как в этих кружочках, я не выгляжу нигде. Я не понимаю. Такое ощущение, что это просто какое-то издевательство просто. Ну ладно, на лбу это пигментные пятна, но лицо-то у меня другое. Сейчас загружу видео просто обычное, посмотрите», — отметила Бузова.
Через минуту звезда загрузила видео в привычном формате. В этом случае собственное лицо певицу устроило. Она томно погладила пальцем подбородок, провела рукой по бедру и, вроде как, сексуально присела, гордо вскинув голову и подмигнув.
«Ну вот… вот же!» — сказала довольная Бузова.
В комментариях к записи Бузовой указали, что ее кожа постарела и покрылась пятнами.
«Кожа на лице в пятнах, это все недосып и нагрузки. Лицо несчастливое, грустное, строгое и все время в напряжении», — подчеркнул наблюдательный подписчик.
Ранее Ольга Бузова разделась до купальника и назвала господином губернатора Алтайского края