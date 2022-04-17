17 апреля
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Шоу-бизнес

Бузова загрузила лицо в кружочке, в котором она «выглядит так хреново, как нигде»

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Telegram-канале видео без макияжа и в разных форматах, подчеркнув, что на видео в формате круга она выглядит плохо.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
instagram.com/buzova86

Бузова записала несколько видео из спортзала, в котором тренировалась с самого утра и уже «заканчивала второй сет», и пожелала всем хорошего дня.

Судя по всему, ее не устроило собственное лицо на данном видео, поэтому она записала следующее с претензиями к кружочку.

«Так хреново, как в этих кружочках, я не выгляжу нигде. Я не понимаю. Такое ощущение, что это просто какое-то издевательство просто. Ну ладно, на лбу это пигментные пятна, но лицо-то у меня другое. Сейчас загружу видео просто обычное, посмотрите», — отметила Бузова.

Через минуту звезда загрузила видео в привычном формате. В этом случае собственное лицо певицу устроило. Она томно погладила пальцем подбородок, провела рукой по бедру и, вроде как, сексуально присела, гордо вскинув голову и подмигнув.

«Ну вот… вот же!» — сказала довольная Бузова.


В комментариях к записи Бузовой указали, что ее кожа постарела и покрылась пятнами.

«Кожа на лице в пятнах, это все недосып и нагрузки. Лицо несчастливое, грустное, строгое и все время в напряжении», — подчеркнул наблюдательный подписчик.

Ранее Ольга Бузова разделась до купальника и назвала господином губернатора Алтайского края

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