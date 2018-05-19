Бузова заявила, что готова представить Россию на "Евровидении"

Певица и теледива Ольга Бузова предложила свою кандидатуру на участие в следующем "Евровидении". Она выразила уверенность, что сможет пробиться в финал конкурса.
"Если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", — цитирует звезду реалити-шоу "Дом-2" "Пятый канал".
Кроме того, Бузова раскритиковала выступление Юлии Самойловой на конкурсе. По ее словам Юлия недостаточно опытна "для такого масштабного мероприятия", Бузова посоветовала девушке набраться уверенности. Напомним, Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не смогла выйти из полуфинала.
Бузова прославилась как ведущая телепроекта "Дом-2". Свой первый музыкальный альбом "Под звуки поцелуев" она записала в 2017 году. Кроме того, она выпустила 13 синглов.
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