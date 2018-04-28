Бузову запугали. Она отменила концерт в Осетии и заявила, что ей угрожают

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова отменила концерт во Владикавказе. По словам звезды, власти Северной Осетии не дают ей выступить в столице республики, жалуется Бузова в Instagram.
Звезда сказала, что все, кто купил билеты на ее концерт во Владикавказе, могут с этими билетами посетить выступление Бузовой в Ессентуках.
Ольга Бузова,
телеведущая и певица:
— Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам.
Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ... Простите меня... Я сделала все... Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ.
Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам( Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ...Простите меня...я сделала все...Я мечтала приехать к вам🙏🏻 но жестокость некоторых людей не имеет границ 😢 #моилюдивсегдасомной
Ранее главный тренер российской национальной команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев выступил против концерта Ольги Бузовой во Владикавказе, назвав выступление певицы на осетинской земле недопустимым, пишет Life.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.