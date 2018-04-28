Бузову запугали. Она отменила концерт в Осетии и заявила, что ей угрожают

— Мои дорогие, все кто купил билеты на концерт во Владикавказе, я приглашаю и жду Вас на свой концерт в Ессентуках, так как власти Осетии не дают провести этот концерт. Угрожают мне и организаторам.

Завтра в 14 часов от СОГУ, я приняла решение организовать бесплатные автобусы на мой концерт в Ессентуках, и также после концерта автобусы отвезут обратно вас обратно во Владикавказ... Простите меня... Я сделала все... Я мечтала приехать к вам, но жестокость некоторых людей не имеет границ.