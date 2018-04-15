Главный тренер российских борцов просит не пускать Бузову в Северную Осетию

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамбалат Тедеев просит отменить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе. Об этом он сообщает на своей странице в Instagram, пишут "Известия".
По его словам, жители республики обеспокоены предстоящим концертом. Тедеев заявил, что солидарен с соплеменниками и считает, что выступление ведущей программы "Дом-2" недопустимо на осетинской земле, сообщает "Спорт-Экспресс".
Добрый день, дорогие друзья! _ Хочу рассказать о том, что ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. _ Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить своё отношение. _ Как и многие из вас, я неравнодушен к происходящим в Северной и Южной Осетии процессам. Равнодушие породило большинство проблем, с которыми сталкиваемся сегодня не только мы, но и весь современный мир. _ Во время предвыборной кампании, на многочисленных встречах с населением, я говорил о том, что буду поднимать волнующие нас вопросы и на заседаниях Парламента, и вне его стен. Если вы следите за моей деятельностью, то знаете, что сказанное в теории, воплощается на практике. Это касается Электроцинка, замаскированных под сауны притонов, загрязнённой реки Ардон и т.д. _ Вот и сейчас, разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой. _ В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание.
Напомним, недавно на ТНТ начался кастинг на новый проект "Замуж за Бузову".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.