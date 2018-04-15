Главный тренер российских борцов просит не пускать Бузову в Северную Осетию

По его словам, жители республики обеспокоены предстоящим концертом. Тедеев заявил, что солидарен с соплеменниками и считает, что выступление ведущей программы "Дом-2" недопустимо на осетинской земле, сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, недавно на ТНТ начался кастинг на новый проект "Замуж за Бузову".