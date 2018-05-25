Бюджетная Европа: как съездить за границу и не разориться

Трудно планировать поездку в Европу без оглядки на курс евро, но давайте попробуем. Ведь существуют классные места в этом направлении, которые не загонят вас в долговую яму. Например, Восточная Европа и Балканы.
Агентство продуманных поездок "Авианебо" предлагает вам отправиться не по самым очевидным туристическим местам. Популярные виды с открыток никуда не денутся – гораздо интереснее милые незаметные уголки, способные очаровать любого посетителя.
Венгрия — расходы на человека в сутки около 2500 руб.
Венгрия — одна из самых дешевых для туристов и проживания стран Европы. При этом по сервису и архитектуре она не уступает другим европейским странам. Национальные парки, музеи, оздоровительные курорты и знаменитые купальни – лишь малая часть того, что вас ждёт. Оформляем шенгенскую визу и отправляемся пробовать знаменитый венгерский гуляш!
В суточные расходы здесь и далее мы включили проживание, питание и затраты на транспорт.
Болгария — расходы на человека в сутки около 2400 руб.
Пляжные курорты Болгарии россиянам знакомы давно. Но кроме классного загара вы можете вернуться из Болгарии с подлеченным здоровьем и ворохом впечатлений от богатой культуры этой яркой страны. Многие здесь говорят по-русски, поэтому обойдётся без языкового барьера.
Румыния — расходы на человека в сутки около 2700 руб.
Румыния - далеко не самая популярная европейская страна среди наших туристов, а ведь здесь есть на что посмотреть. Средневековые города, мрачные крепости, старинные монастыри и церкви, дворцы. Если вдруг устанете от всего этого архитектурного разнообразия – отправляйтесь в Карпаты – захватывающие дух пейзажи никого не оставят равнодушными.
Чехия, Прага — расходы на человека в сутки около 3500 руб.
Чехия очень популярна среди туристов Барнаула. Из Новосибирска в Прагу есть прямой рейс, гостиницы там с приемлемым ценником, множество красивых видов, пивоварни и аутентичная кухня, - что ещё нужно для хорошего европейского отдыха? Да, в Чехии действительно "хорошечно"!
Отдохнуть в Европе за разумные деньги вполне реально. Просто правильно составляйте маршрут, а мы вам с этим поможем. За оформлением визы, подбором отеля и билетов - вам тоже в агентство "Авианебо".
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