"Чебурашка-2". Новую часть нашумевшего фильма запустили в производство

Известно, что над второй частью работает та же команда, включая сценаристов и продюсеров, что создавала и первый фильм.
Сейчас уже дописывают сценарий, и подбирают локации.
Сюжет новой части будет развиваться спустя год после событий первого фильма.
Первая часть художественного фильма завоевала верхнюю строчку в списке самых кассовых фильмов за всю историю отечественного проката, собрав более 6,5 миллиардов рублей и 22 миллионов зрителей в кинотеатрах.
Ранее российский депутат увидел в фильме "Чебурашка" чудовищную диверсию.