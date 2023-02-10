Российский депутат увидел в фильме «Чебурашка» чудовищную диверсию

Дмитрий Певцов раскритиковал киноленту про ушастого зверька. Его смутило, что в фильме нет ни одного положительного персонажа среди людей.
Также он указал, что Чебурашка в фильме называет Дядю Геной мамой. Он считает, что таким образом режиссер дает детям «маленький сигнальчик», что мужчина может быть мамой. «Папа, мама — не имеет значения», — подчеркнул он.
«Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильм», — заявил Певцов.
Сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо ответил на обвинения депутата. Он заявил, что «эти глупости недостойны комментариев», передает Lenta.ru.
Ранее кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей в России.