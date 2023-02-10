10 февраля
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Кино и ТВ

Российский депутат увидел в фильме «Чебурашка» чудовищную диверсию

Народный артист, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал «Чебурашку» чудовищной диверсией. Он посчитал, что фильм формирует у детей неправильные ценности, сообщает РИА ФАН.

"Чебурашка".
"Чебурашка".
"Централ Партнершип".

Дмитрий Певцов раскритиковал киноленту про ушастого зверька. Его смутило, что в фильме нет ни одного положительного персонажа среди людей.

Также он указал, что Чебурашка в фильме называет Дядю Геной мамой. Он считает, что таким образом режиссер дает детям «маленький сигнальчик», что мужчина может быть мамой. «Папа, мама — не имеет значения», — подчеркнул он.

«Я не уверен, что они думали о диверсии, но эта трансгуманистическая идеология, которая 30 лет у нас обитает, она полностью сосредоточена в этом фильм», — заявил Певцов.

Сценарист «Чебурашки» Виталий Шляппо ответил на обвинения депутата. Он заявил, что «эти глупости недостойны комментариев», передает Lenta.ru.

Ранее кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей в России.

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