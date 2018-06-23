Чем известен зять Ельцина, которого Путин назначил своим советником

22 июня пресс-служба Кремля опубликовала указ, которым Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев чуть позже сообщил, что занимает эту должность уже 18 лет, пишет Lenta.ru.
Валентин Юмашев рассказал, что работает в кремлевской администрации с 2000 года, когда Владимир Путин впервые был избран президентом. И с этой точки зрения ничего не изменилось.
По словам Юмашева, у него нет четко определенного круга курируемых вопросов или обязанностей. "Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу", — цитирует собеседника ТАСС Lenta.ru.
Интересно, что соответствующие документы никогда о назначении Юмашева не публиковались в открытом доступе, а сам политик не фигурировал в прессе в таком качестве, Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что такие указы были и раньше.
Чем известен Юмашев?
Валентин Юмашев женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. По образованию он журналист, входил в ближний круг президента Ельцина.
После победы Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года он стал советником президента по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Он соавтор Бориса Ельцина по книгам: "Исповедь на заданную тему" и "Записки президента".
В 1997 году назначен руководителем администрации президента - на этом посту он сменил Анатолия Чубайса, который ушел в правительство России. Но в конце 1998 года освобожден от этой должности.
В 2000 году вошёл в состав учредителей Фонда первого президента России Бориса Ельцина.
По данным Википедии, занимается девелоперской деятельностью, владеет половиной башни "Империя" в "Москва-Сити" и половиной управляющего деловым центром ОАО "СИТИ" (49,58 % акций). СМИ приписывали ему лоббирование интересов некоторых олигархов.
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