Чем известен зять Ельцина, которого Путин назначил своим советником

Валентин Юмашев рассказал, что работает в кремлевской администрации с 2000 года, когда Владимир Путин впервые был избран президентом. И с этой точки зрения ничего не изменилось.

По словам Юмашева, у него нет четко определенного круга курируемых вопросов или обязанностей. "Если возникают вопросы, по которым будут востребованы мои опыт и знания, я всегда делаю все, что могу", — цитирует собеседника ТАСС Lenta.ru.

Интересно, что соответствующие документы никогда о назначении Юмашева не публиковались в открытом доступе, а сам политик не фигурировал в прессе в таком качестве, Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что такие указы были и раньше.

Чем известен Юмашев?

Валентин Юмашев женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина. По образованию он журналист, входил в ближний круг президента Ельцина.

После победы Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года он стал советником президента по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. Он соавтор Бориса Ельцина по книгам: "Исповедь на заданную тему" и "Записки президента".

В 1997 году назначен руководителем администрации президента - на этом посту он сменил Анатолия Чубайса, который ушел в правительство России. Но в конце 1998 года освобожден от этой должности.

В 2000 году вошёл в состав учредителей Фонда первого президента России Бориса Ельцина.

По данным Википедии, занимается девелоперской деятельностью, владеет половиной башни "Империя" в "Москва-Сити" и половиной управляющего деловым центром ОАО "СИТИ" (49,58 % акций). СМИ приписывали ему лоббирование интересов некоторых олигархов.