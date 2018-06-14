Дмитрий Песков сохранил свой пост в администрации президента Путина

Президент также подписал указы о переназначении шести своих советников. Герман Клименко и Сергей Григоров освобождены от своих постов.

Кроме того, Путин подписал указы о назначении на посты помощников главы государства. Глава государства освободилот должностей Владимира Кожина и Евгения Школова.

Путин переназначил Михаила Кротова полпредом президента в Конституционном суде.

Изменения в составе администрации президента стали незначительными, потому что Путин за время своей работы смог подобрать себе команду, с которой ему комфортно работать, объяснил РБК политолог и бывший сотрудник Кремля Андрей Колядин. "Команда Путина со временем оттачивается, поэтому на самых важных постах остаются одни и те же люди", — говорит он.