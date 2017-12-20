Алтайский чиновник рассказал, почему промышленность в крае растет даже в сложные времена

Худший показатель индекса был в 2014 году, когда он составил 100%. "То есть даже в самый пик кризиса не произошло снижения темпов развития промышленности. Поэтому посткризисный рост для нас носит не восстановительный характер, а является реальным движением вперед относительно ранее достигнутых результатов", — заявил Локтюшов.

По словам чиновника, сохранить темпы роста удалось во многом благодаря гибкой, диверсифированной структуре промышленности Алтайского края. Кода одни отрасли стали стагнировать, другие, напротив, получили импульс к развитию. Например, среди локомотивов в 2017 году — производство одежды (рост относительно января-ноября 2016 года на 41,1%) и транспортное машиностроение (+40,8%).

Также выше среднего показателя положительная динамика отмечается в ремонте и монтаже машин и оборудования (+26,8%); производстве текстильных изделий (+9%); фармацевтике (+8,7%) и производстве пищевых продуктов (+5,2%).

Начальник управления отметил, что многие крупные предприятия (в их числе Алтай-Кокс и Алтайвагон) загружены практически на 100%, и в ближайшее время ждать от них увеличения объемов производства не стоит. В этой ситуации драйверами становятся малые и средние компании. В качестве примера он привел бийские "Алтайспецпродукт" (выпускает присадки для нефти, эмульгаторы для взрывчатки, модификаторы к дорожным битумам и другое) и "Источник плюс" (производит системы пожаротушения). Обе компании работают в том числе на экспорт.

Локтюшов также прокомментировал позицию скептиков, которые сомневаются в том, что индекс промышленного производства адекватно отражает состояние в отрасли. В качестве аргумента он привел тот факт, что в 2017 году в Алтайском крае на 2% выросло потребление электроэнергии. Это, по его словам, свидетельствует о загрузке производственных мощностей.