Чтение вслух творит чудеса, доказали ученые

По мнению Колина Маклауда из университета Ватерлоо (Канада), если читать вслух, память улучшается, потому что человек хорошо помнит звуки собственного голоса и начинает ассоциировать запоминаемую информацию с самим собой.

"Когда мы произносим слово или сопровождаем его каким-то действием, оно становится более "заметным" для нас и поэтому более запоминающимся", — рассказывает Маклауд.

"Если задуматься о практической пользе этого открытия, я всегда вспоминаю пожилых людей, которым медики часто рекомендуют разгадывать кроссворды и собирать пазлы для улучшения памяти. Наше исследование показывает, что аналогичным образом на мозг влияют и любые формы физической активности. И это хорошо согласуется с тем, что упражнения и движения также улучшают память", — заключает ученый.



