Чтение вслух творит чудеса, доказали ученые

Чтобы лучше запомнить текст, его следует прочитать вслух, доказали канадские психологи. Факт приводит РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Memory.
По мнению Колина Маклауда из университета Ватерлоо (Канада), если читать вслух, память улучшается, потому что человек хорошо помнит звуки собственного голоса и начинает ассоциировать запоминаемую информацию с самим собой.
"Когда мы произносим слово или сопровождаем его каким-то действием, оно становится более "заметным" для нас и поэтому более запоминающимся", — рассказывает Маклауд.
"Если задуматься о практической пользе этого открытия, я всегда вспоминаю пожилых людей, которым медики часто рекомендуют разгадывать кроссворды и собирать пазлы для улучшения памяти. Наше исследование показывает, что аналогичным образом на мозг влияют и любые формы физической активности. И это хорошо согласуется с тем, что упражнения и движения также улучшают память", — заключает ученый.
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