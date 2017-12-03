Как выглядит Барнаул без смога. Фотозарисовка Михаила Хаустова

Первые дни зимы в Барнауле омрачил плотный смог. Он скрыл всю красоту заснеженного города. Но не от фотографа Михаила Хаустова. Он нашел такие местечки в нашем городе, где воздух кажется кристально чистым, а пейзаж просто волшебным.

Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов. Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов. Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов. Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов. Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов. Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов. Зима. Иней. Рябина. Фото: Михаил Хаустов.