«Что Альпы? Видел я Альпы». Как Василий Сапожников избороздил мир, но влюбился в Алтай

- Василий Сапожников родился 9 декабря 1861 года в многодетной семье в Перми. Он был вторым ребенком из 11-ти. В детстве мальчик пользовался полной свободой, поэтому уже к 13 годам юный Василий с ружьем ходил по окрестностям Перми и устраивал экскурсии по реке.
- В 1871 году Сапожникова отдали в местную гимназию. Но через семь лет семья распалась — мать переехала в Омск, а сын остался в Перми. Два года он жил на собственные деньги, заработанные преподаванием.
Исследователь Алтая Василий Сапожников.
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- В 1880 году Василий окончил гимназию и поступил на физмат Московского университета, где занимался научными исследованиями под руководством Климента Тимирязева.
- С 1890 года Сапожников — приват-доцент Московского университета. За следующие пару лет он дважды посещает Германию, поднимается на ледники Швейцарии и Северной Италии.
- Позже Василий Сапожников стал профессором Томского университета и начал изучать географию и флору Горного Алтая. Он впечатлил его настолько, что исследователь сказал: «Что Альпы? Видел я Альпы. Далеко им до Алтая!»
- Сапожников одним из первых совершил восхождение на Белуху и определил ее высоту. Его книгу «По Алтаю» Русское географическое общество удостоило серебряной медали имени Пржевальского.
Современное оледенение Актру, открытое более 100 лет назад профессором ТГУ В. В. Сапожниковым.
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- За книгу «Катунь и ее истоки» автор получил высочайший подарок Кабинета его императорского величества — серебряный закусочный прибор.
- Василий Сапожников — автор первого туристического путеводителя «Пути по Русскому Алтаю». Также его именем названы самый длинный ледник Алтая в истоках реки Менсу, вершина у Белухи и небольшой ледник в Монгольском Алтае.