7 декабря
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«Что Альпы? Видел я Альпы». Как Василий Сапожников избороздил мир, но влюбился в Алтай

Altapress.ru рассказывает, как исследователь Василий Сапожников в детстве бегал по окрестностям Перми с ружьем, «прошерстил» Альпы и Алтай, создал первый туристический путеводитель. А еще получил от подарок от Кабинета его императорского величества.

В. В. Сапожников (1 ряд, 3-й справа), министр народного просвещения во Временном Сибирском правительстве П. В. Вологодского, лето 1918 года.
В. В. Сапожников (1 ряд, 3-й справа), министр народного просвещения во Временном Сибирском правительстве П. В. Вологодского, лето 1918 года.
ru.wikipedia.org
  • Василий Сапожников родился 9 декабря 1861 года в многодетной семье в Перми. Он был вторым ребенком из 11-ти. В детстве мальчик пользовался полной свободой, поэтому уже к 13 годам юный Василий с ружьем ходил по окрестностям Перми и устраивал экскурсии по реке.
  • В 1871 году Сапожникова отдали в местную гимназию. Но через семь лет семья распалась — мать переехала в Омск, а сын остался в Перми. Два года он жил на собственные деньги, заработанные преподаванием.
Исследователь Алтая Василий Сапожников.
Исследователь Алтая Василий Сапожников.
altlib.ru
  • В 1880 году Василий окончил гимназию и поступил на физмат Московского университета, где занимался научными исследованиями под руководством Климента Тимирязева.
  • С 1890 года Сапожников — приват-доцент Московского университета. За следующие пару лет он дважды посещает Германию, поднимается на ледники Швейцарии и Северной Италии.
  • Позже Василий Сапожников стал профессором Томского университета и начал изучать географию и флору Горного Алтая. Он впечатлил его настолько, что исследователь сказал: «Что Альпы? Видел я Альпы. Далеко им до Алтая!»
  • Сапожников одним из первых совершил восхождение на Белуху и определил ее высоту. Его книгу «По Алтаю» Русское географическое общество удостоило серебряной медали имени Пржевальского.
Современное оледенение Актру, открытое более 100 лет назад профессором ТГУ В. В. Сапожниковым.
Современное оледенение Актру, открытое более 100 лет назад профессором ТГУ В. В. Сапожниковым.
ru.wikipedia.org
  • За книгу «Катунь и ее истоки» автор получил высочайший подарок Кабинета его императорского величества — серебряный закусочный прибор.
  • Василий Сапожников — автор первого туристического путеводителя «Пути по Русскому Алтаю». Также его именем названы самый длинный ледник Алтая в истоках реки Менсу, вершина у Белухи и небольшой ледник в Монгольском Алтае.
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