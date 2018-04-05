У барнаульцев от воды шелушится кожа: что делать?

Многие барнаульцы жалуются на то, что у них в последнюю неделю сильно шелушится кожа на лице и теле. Люди связывают это с качеством воды, хотя "Росводоканал" утверждает: вода безопасна и соответствует санитарным правилам и нормам. Altapress.ru подготовил несколько советов о том, как бороться с дискомфортом и шелушением кожи.
Если кожа шелушится, чем это мешает комфортной жизни?
У женщин возникает проблема с нанесением макияжа: плохо ложится тональная основа. Кроме того, часто при шелушении кожа зудит и чешется, появляются покраснения.
Что делать, если сильно шелушится кожа лица?
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Первым дело лучше обратиться к дерматологу: квалифицированный специалист выявит истинную причину проблемы с кожей и даст подходящие рекомендации.
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Если подход к врачу откладывается, не нужно использовать скрабы в борьбе с проблемой. Кожа шелушится, значит, она травмирована: не стоит усугублять это очищающей щеткой или скрабом, советует журнал Cosmopolitan.
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Для борьбы с шелушением кожи можно использовать детский крем. В нем содержится много ланолина — вещества, которое за счет жирной основы активно успокаивает кожу и создает защитную пленку.
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Еще один вариант средства против шелушения кожи — облепиховое масло, которое можно использовать как "экстренную" маску для лица. Масло продается в аптеке.
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Косметологи советуют тем, у кого шелушится кожа, делать медовые маски. Мед можно развести небольшим количество теплой воды и нанести на лицо на 15 минут. Cosmopolitan рекомендует смывать маску теплой водой, стараясь не тереть лицо. Высушить кожу лучше мягким полотенцем. Маску нельзя использовать тем, у кого аллергия на мед.
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Чтобы справиться с шелушением кожи, важен ночной уход. Перед сном желательно использовать качественный питательный крем.
Что делать, если шелушится кожа на теле?
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Кожа на теле может шелушиться из-за многих причин: недостаток витаминов, неправильно выбранное мыло или гель для душа, гормональные изменения в организме и другие. Обязательно обратитесь к дерматологу.
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Могут помочь увлажняющие средства на жировой основе.
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Применять лечебные препараты можно только по рекомендации врача.
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