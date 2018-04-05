У барнаульцев от воды шелушится кожа: что делать?

У женщин возникает проблема с нанесением макияжа: плохо ложится тональная основа. Кроме того, часто при шелушении кожа зудит и чешется, появляются покраснения.

Первым дело лучше обратиться к дерматологу: квалифицированный специалист выявит истинную причину проблемы с кожей и даст подходящие рекомендации.

Если подход к врачу откладывается, не нужно использовать скрабы в борьбе с проблемой. Кожа шелушится, значит, она травмирована: не стоит усугублять это очищающей щеткой или скрабом, советует журнал Cosmopolitan.

Для борьбы с шелушением кожи можно использовать детский крем. В нем содержится много ланолина — вещества, которое за счет жирной основы активно успокаивает кожу и создает защитную пленку.

Еще один вариант средства против шелушения кожи — облепиховое масло, которое можно использовать как "экстренную" маску для лица. Масло продается в аптеке.

Косметологи советуют тем, у кого шелушится кожа, делать медовые маски. Мед можно развести небольшим количество теплой воды и нанести на лицо на 15 минут. Cosmopolitan рекомендует смывать маску теплой водой, стараясь не тереть лицо. Высушить кожу лучше мягким полотенцем. Маску нельзя использовать тем, у кого аллергия на мед.