Что такое окликание предков, или почему 3 мая накрывали щедрый стол и почему ходили на кладбище

Какие еще названия есть у традиции окликания предков?

Народный праздник имеет несколько названий: окликание родителей, день предков, родовые угодья, печной праздник, сообщает сайт my-calend.ru.

Как происходило окликание предков?

С утра старшие в семье женщины шли на кладбище. На могилах родственников они звали их, плача и жалуясь, как скучают и горюют по умершим. Этот обряд считался необходимым для того, чтобы души смогли прийти в этот мир. По поверью, обратно духи уходят после полуночи.

Как традиции связаны с днем окликания предков?

В доме накрывали щедрый стол. На нем обязательно должны были присутствовать горячие блюда и кисель. По поверью, сытный стол показывал, что семья не бедствует, а значит, души предков могут быть спокойны за них.

Считалось, что в дом приходят много поколений предков. На поперечины у ножек стульев или столов было не принято ставить ноги, ведь они по поверью становились местами для усопших.

Что нельзя делать в день окликания предков?