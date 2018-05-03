Что такое окликание предков, или почему 3 мая накрывали щедрый стол и почему ходили на кладбище

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Жизнь

Окликание предков — народный праздник, который на Руси отмечали 3 мая. Люди верили, что в этот день души умерших способны переходить в мир живых и смотреть, как живут их потомки. Для этого существовал обычай "окликать", то есть звать их.

Кладбище.
Кладбище. Фото: Михаил Хаустов.

Какие еще названия есть у традиции окликания предков?

Народный праздник имеет несколько названий: окликание родителей, день предков, родовые угодья, печной праздник, сообщает сайт my-calend.ru

Как происходило окликание предков?

С утра старшие в семье женщины шли на кладбище. На могилах родственников они звали их, плача и жалуясь, как скучают и горюют по умершим. Этот обряд считался необходимым для того, чтобы души смогли прийти в этот мир. По поверью, обратно духи уходят после полуночи. 

На кладбище.
На кладбище.

Как традиции связаны с днем окликания предков?

В доме накрывали щедрый стол. На нем обязательно должны были присутствовать горячие блюда и кисель. По поверью, сытный стол показывал, что семья не бедствует, а значит, души предков могут быть спокойны за них. 

Считалось, что в дом приходят много поколений предков. На поперечины у ножек стульев или столов было не принято ставить ноги, ведь они по поверью становились местами для усопших.

Что нельзя делать в день окликания предков?

  • Нельзя ловить рыбу. У традиции есть рациональное объяснение: в этот период рыбы мечут икру; 
  • Нельзя ссориться, ведь это расстроит души предков;
  • Нельзя разводиться. Согласно примете, если развестись 3 мая, три года после этого придется быть холостым.
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